19:40, 7 апреля 2026

В России оценили возможность перенять идею Мальты по борьбе с пробками

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин оценил возможность перенять в РФ идею Мальты по борьбе с пробками. Его мнение приводит НСН.

Как стало известно, власти островного государства запустили программу, которая предлагает всем водителям в возрасте до 30 лет добровольно сдать права на пять лет в обмен на 25 тысяч евро.

По мнению Похмелкина, ни федеральный, ни региональные бюджеты в России не потянут такую инициативу, из-за чего реализовать идею невозможно. «Это должна быть достаточно серьезная компенсация, хотя бы такая же, как на Мальте, люди будут ориентироваться именно на такие цифры», — пояснил эксперт.

При этом Похмелкин отметил плюс идеи в том, что она носит не ограничительный, а стимулирующий характер.

Ранее россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости. Первый тревожный сигнал — стресс при мысли, что машина сломалась, нет парковки или придется ехать на общественном транспорте. Второй — привычка садиться за руль даже ради короткой дистанции, когда пешком действительно быстрее.

