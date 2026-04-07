В России оценили возможность перенять идею Мальты по борьбе с пробками

Похмелкин: Идею Мальты по борьбе с пробками реализовать в России невозможно

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин оценил возможность перенять в РФ идею Мальты по борьбе с пробками. Его мнение приводит НСН.

Как стало известно, власти островного государства запустили программу, которая предлагает всем водителям в возрасте до 30 лет добровольно сдать права на пять лет в обмен на 25 тысяч евро.

По мнению Похмелкина, ни федеральный, ни региональные бюджеты в России не потянут такую инициативу, из-за чего реализовать идею невозможно. «Это должна быть достаточно серьезная компенсация, хотя бы такая же, как на Мальте, люди будут ориентироваться именно на такие цифры», — пояснил эксперт.

При этом Похмелкин отметил плюс идеи в том, что она носит не ограничительный, а стимулирующий характер.

