15:06, 7 апреля 2026

В России раскрыли два компромисса Москвы по Украине

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Россия пошла на два компромисса по Украине после консультаций с США. Об этом заявил Олег Царев в беседе с «Царьградом».

«США предложили определенные условия, мы подумали и пошли на компромисс. После этого США опять предложили новые условия, потому что они не могут дожать Украину. Мы тоже согласились», — рассказал политик.

Первым компромиссом, по словам Царева, стал отказ от претензий на территории за пределами Донбасса, вторым — предоставлении Соединенными Штатами гарантий безопасности после подписания мирных соглашений. «Просить что-то еще у России уже глупо и бессмысленно», — отметил эксперт.

При этом, отметил политик, Украина, а также Великобритания и страны Европы хотят продолжения боевых действий, поэтому Киев отказывается выводить войска из Донбасса.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что ответственность за потерю Донбасса Владимир Зеленский полностью возложит на главкома ВСУ Александра Сырского. Он отметил, что увольнение Сырского уже обсуждается в офисе Зеленского.

