23:21, 7 апреля 2026Мир

В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал

CNN: Угроза Трампа уничтожить Иран может означать радикальную смену стратегии
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации могут означать радикальную смену стратегии американской стороной. Такой странный сигнал в словах главы Белого дома заметили журналисты CNN.

«Если ранее США и Израиль в большинстве случаев заявляли о применении военной силы при нападении на [гражданскую инфраструктуру], то новые высказывания Трампа сформулированы иначе. Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии», — отмечается в публикации.

Согласно информации телеканала, американский лидер не раз за последние недели озвучивал похожие ультиматумы, но раз за разом откладывал дедлайн. Именно поэтому его новая угроза «вызывает много споров».

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал противника согласиться с предложениями США и поставил крайний срок, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

