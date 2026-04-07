В США задержали отправившегося на охоту за Трампом мужчину

Американца арестовали за фото винтовки с подписью «в пути на убийство Трампа»

Американца арестовали за фото винтовки с подписью о планах расправы над президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Newsweek.

20-летний Ник Гуадалупе Крус-Лопес 2 апреля опубликовал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с фотографией, на которой он держит винтовку типа AR-15, с подписью: «MAGA, иду расправляться с Трампом».

Согласно заявлению прокуратуры Среднего округа Флориды, его задержали в тот же день. В случае признания виновным мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее обвиненного в покушении на президента США американца в сентябре 2024 года Райана Рута приговорили к пожизненному заключению. Адвокат Рута при вынесении приговора просил суд приговорить его к 27 годам лишения свободы.

