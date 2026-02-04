Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

Обвиненного в покушении на президента США Дональда Трампа американца Райана Рута приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Преступления Раута, несомненно, заслуживают пожизненного заключения», — говорится в обвинительном заключении федеральных прокуроров. Они утверждают, что мужчина несколько месяцев предпринимал шаги для расправы над главой Белого дома, который тогда был кандидатом в президенты.

Адвокат Рута при вынесении приговора просил суд приговорить его к 27 годам лишения свободы.

В сентябре 2025 года, сразу после признания его виновным по всем пяти пунктам обвинения, Райан Рут попытался покончить с собой в зале суда.