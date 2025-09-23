Обвиняемый в покушении на Трампа американец попытался покончить с собой

Fox News: Обвиняемый в покушении на Трампа попытался покончить с собой в суде

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа американец Райан Рут сразу после признания его виновным попытался покончить с собой в зале суда. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что его признали виновным по всем пяти пунктам обвинения. «Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию», — отметила федеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее New York Post сообщила, что во время избирательной кампании 2024 года в Трампа планировал выстрелить житель штата Северная Каролина, 58-летний Раут. Выяснилось, что он является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Стрелку не удалось осуществить задуманное благодаря сотрудникам Секретной службы. Агент увидел просунутый сквозь кусты ствол автомата, и первым открыл огонь.

