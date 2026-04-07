19:32, 7 апреля 2026Наука и техника

В зоне СВО заметили необычный FPV-квадрокоптер с крылом

Бойцы «Рубикона» заметили необычный FPV-дрон ВСУ с крылями
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Необычный FPV-дрон, который оснастили крылом, заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Квадрокоптер-камикадзе оснастили крылом, которое установили под рамой. Несущая поверхность может увеличить дальность и продолжительность полета беспилотника.

Необычный аппарат ВСУ попал в объектив дрона-перехватчика бойцов Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил России. Судя по фото, квадрокоптер нес боевую часть на основе выстрела от гранатомета РПГ-7.

Ранее в апреле стало известно, что в зоне СВО испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл». Они дополнят дроны-ПВО «Елка».

В марте компания-производитель сообщила, что с 2022 года в зону СВО поставили более 18 тысяч многофункциональных FPV-дронов «Гортензия».

