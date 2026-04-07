15:38, 7 апреля 2026Мир

Вэнс дал совет европейским политикам

Вице-президент США Вэнс призвал европейских политиков последовать примеру Орбана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров последовать примеру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его политике в энергетической сфере. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом.

«Премьер-министр Орбан — единственный выдающийся лидер в Европе, когда речь идет о вопросе энергетической безопасности и независимости. Забавно наблюдать, как премьер-министры и лидеры некоторых западноевропейских стран рассуждают об энергетическом кризисе, когда, честно говоря, им следовало бы придерживаться политики Виктора Орбана в Венгрии», — отметил вице-президент.

Вэнс также выразил готовность помочь Орбану всем, чем сможет, в предвыборный период в Венгрии.

«Конечно, я не жду, что народ Венгрии будет прислушиваться к вице-президенту США — я здесь не за этим. Но я действительно хотел подать сигнал всем, особенно брюссельским бюрократам, которые делают все возможное, чтобы подавить волю венгерского народа, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», — подчеркнул он.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

27 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что руководство Европейского союза открыто рассчитывает на поражение Орбана.

