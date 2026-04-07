13:31, 7 апреля 2026Путешествия

Все желающие покинуть ОАЭ россияне вернулись на родину

Генконсульство РФ: Вывозные рейсы из ОАЭ в Россию больше не планируются
Зарина Дзагоева
Фото: Stringer / Reuters

Все россияне, которые находились в ОАЭ и желали покинуть страну на фоне закрытия воздушного пространства, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

При этом те, кто живут в Эмиратах, уже могут покинуть страну или попасть туда регулярными рейсами. В дальнейшем вывозные рейсы из ОАЭ в Россию больше не планируются.

Ранее сообщалось, что ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства до 13 апреля. Закрытие неба будет действовать до 12:00 по местному времени (15:00 мск).

