Вооруженные силы Украины (ВСУ) вербуют людей, приглашая их на подставные собеседования на роль музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По их информации, командование 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ мобилизует украинцев обманным способом. Их приглашают на должности бас-гитаристов, видеооператоров и SMM-специалистов.
«Естественно, после подписания контракта потенциальные „музыканты“ станут обычными штурмовиками линейных», — подытожил собеседник.
Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возможна лишь при усилении мобилизации. По ее словам, командование украинской армии неспособно выстроить ротацию из-за большего числа дезертиров и уклонистов.