ВСУ вербуют людей, приглашая их на подставные собеседования на роль музыкантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вербуют людей, приглашая их на подставные собеседования на роль музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их информации, командование 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ мобилизует украинцев обманным способом. Их приглашают на должности бас-гитаристов, видеооператоров и SMM-специалистов.

«Естественно, после подписания контракта потенциальные „музыканты“ станут обычными штурмовиками линейных», — подытожил собеседник.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что демобилизация в Вооруженных силах Украины (ВСУ) возможна лишь при усилении мобилизации. По ее словам, командование украинской армии неспособно выстроить ротацию из-за большего числа дезертиров и уклонистов.