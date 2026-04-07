Марочко: ВСУ получают помощь НАТО через Молдавию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают помощь НАТО через Молдавию. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«За последнее время вооруженные формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр», — заявил он.

Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр. По словам Марочко, такая активность наблюдается в Одесской области, с которой граничит республика.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Это произошло поздно вечером 28 марта.