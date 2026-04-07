Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 7 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ получили помощь НАТО через соседнюю страну

Марочко: ВСУ получают помощь НАТО через Молдавию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают помощь НАТО через Молдавию. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«За последнее время вооруженные формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр», — заявил он.

Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр. По словам Марочко, такая активность наблюдается в Одесской области, с которой граничит республика.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage. Это произошло поздно вечером 28 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    24-летний хоккеист починил выбитый на Олимпиаде зуб

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok