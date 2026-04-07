13:59, 7 апреля 2026Мир

Взрывы раздались в ключевом нефтяном хабе Ирана

Mehr: Несколько взрывов раздалось на иранском острове Харк
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Несколько взрывов раздалось на иранском острове Харк, который обеспечивает отгрузку подавляющего большинства нефти. Об этом сообщает Mehr.

«Американско-сионистский враг совершил несколько атак на остров Харк, также на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что планы США по захвату острова Харк, о которых в последнее время много говорят политики и СМИ, нереалистичны.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, призвав открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Россиянам напомнили о штрафах за испачканную собакой машину

    Все новости
