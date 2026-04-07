Взрывы раздались в ключевом нефтяном хабе Ирана

Mehr: Несколько взрывов раздалось на иранском острове Харк

Несколько взрывов раздалось на иранском острове Харк, который обеспечивает отгрузку подавляющего большинства нефти. Об этом сообщает Mehr.

«Американско-сионистский враг совершил несколько атак на остров Харк, также на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что планы США по захвату острова Харк, о которых в последнее время много говорят политики и СМИ, нереалистичны.

5 апреля президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к руководству Ирана, призвав открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.