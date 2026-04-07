Взрывы в небе над Парижем помешали сесть пассажирскому самолету

DM: Самолет отказался от посадки в Париже из-за свадебного салюта

Пассажирский самолет оказался вынужден не приземляться по плану в Париже после того, как в небо над французской столицей были запущены фейерверки. Детали инцидента раскрыли журналисты издания Daily Mail.

Уточняется, что свадебная процессия запустила фейерверки возле взлетно-посадочной полосы аэропорта. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, когда пилот за несколько секунд до касания земли передумал садить борт, поскольку обнаружил небольшие взрывы на взлетно-посадочной площадке.

Капитан среагировал мгновенно, отказавшись от посадки, чтобы уберечь находящихся внутри судна пассажиров. Он резко набрал высоту и смог вывести самолет из опасной зоны. Его перенаправили на другую полосу, куда борт удачно приземлился. Обошлось без пострадавших.

По данным медиа, в свадебной процессии участвовало примерно 15 автомобилей. Арестованы ее участники не были.

Ранее портал Mittelbayerische писал, что в Баварии военные США на внедорожнике забросали немцев взрывпакетами. Стражи порядка остановили их неподалеку от полигона НАТО. Солдат передали военной полиции.