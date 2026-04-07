13:40, 7 апреля 2026Силовые структуры

Замглавы российского города провернула схему с охранниками школ на 65 миллионов рублей

Замглавы администрации Анапы Рябоконь обвинили в превышении полномочий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Замглавы администрации Анапы Наталья Рябоконь провернула схему с охранниками школ на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, женщина курировала в городе вопросы образования, культуры, семьи и детства. В течение трех лет она указывала 85 директорам различных муниципальных образовательных учреждений работать с конкретной охранной фирмой. Таким образом, из-за ее действий городской бюджет лишился почти 65 миллионов рублей.

В отношении Рябоконь возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае суд арестовал министра энергетики Ивана Ковалева из-за его аферы, превратившей колледж в четырехзвездочный отель.

