Афера российского министра превратила колледж в четырехзвездочный отель

На Ставрополье суд арестовал министра энергетики Ковалева

В Ставропольском крае суд арестовал министра энергетики Ивана Ковалева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Прокуратура требует его увольнения. Министр проходит фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, Ковалев вместе с другими лицами в обход закона и без проведения конкурентных процедур передал коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находившиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. Арендная плата была установлена значительно ниже рыночной. В дальнейшем на этом месте построили четырехзвездочный отель, услугами которого чиновник и его семья пользовались бесплатно.

Ранее во Владимире суд приговорил бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина к пяти годам колонии общего режима.