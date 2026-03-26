Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 26 марта 2026

Переписка в мессенджере выдала преступления бывшего российского министра

Во Владимире суд приговорил экс-министра здравоохранения региона Янина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владимире суд приговорил бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Янина признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе. Похожую махинацию он осуществлял и после назначения на министерскую должность. Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в мессенджере с коллегой.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запрашивал восемь лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok