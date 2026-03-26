Переписка в мессенджере выдала преступления бывшего российского министра

Во Владимире суд приговорил бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Янина признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе. Похожую махинацию он осуществлял и после назначения на министерскую должность. Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в мессенджере с коллегой.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запрашивал восемь лет колонии.