Бывшему министру здравоохранения российского региона запросили восемь лет колонии

Гособвинитель запросил срок экс-министру здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор просит назначить Валерию Янину, обвиняемому в превышении полномочий, восемь лет колонии.

По версии следствия, с 2021 года Янин, занимая пост главврача Александровской районной больницы, начислял подчиненным повышенные материальные выплаты и частично забирал их себе. Похожую махинацию он осуществлял и после назначения на новую должность.

Одним из главных доказательств вины подсудимого стала его переписка в WhatsApp с коллегой. Суду предложили посмотреть ее в телефоне Янина, распечаток предоставлено не было. Однако зайти в приложение так и не получилось из-за замедления, а использовать сервис VPN судья не стал, так как это запрещено.

