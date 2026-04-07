Силовые структуры
15:06, 7 апреля 2026Силовые структуры

Запуганная переводами ВСУ российская школьница совершила неожиданное действие

В Балашихе школьница отдала мошенникам родительские сбережения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Marina Demidiuk / Shutterstock / Fotodom

В Балашихе 14-летняя местная жительница стала жертвой сложной мошеннической схемы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Московской области.

Все началось со звонка от лже-представительницы «Госуслуг», которая убедила школьницу назвать код из СМС. Затем в дело вступили фальшивые сотрудники ФСБ и Центробанка. Они убедили подростка, что от имени ее родителей могут быть оформлены кредиты для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), и потребовали отдать все сбережения для «декларирования».

Девочка рассказала аферистам, что деньги находятся в сейфе. Тогда ее убедили впустить в квартиру «специалиста» и передать ему металлический ящик. Школьница послушала злоумышленников. Лишь спустя время она осознала произошедшее и призналась отцу.

Полицейские оперативно вышли на след пособника. Им оказался 18-летний житель городского округа Щелково, работавший такелажником. Задержанный заявил, что и сам стал жертвой аналогичной схемы, а вербовщики предложили ему «помочь» девочке. После выполнения задания он перевел все деньги кураторам.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее московской пенсионерке, отдавшей мошенникам 25 миллионов рублей, улыбнулась удача — полицейским удалось перехватить пособника с ее сбережениями.

