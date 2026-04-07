Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:47, 7 апреля 2026

Жених приехал на свадьбу на цистерне с нечистотами

Олег Парамонов
Фото: K-FK / Shutterstock / Fotodom

В Китае мужчина приехал на свадьбу в кортеже, состоящем из девяти ассенизаторских цистерн. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

30-летний Пань Хаонань и его невеста Ли Яцин обручились в августе 2025 года. Хотя Пань учился на монтажера, работать ему приходится у отца, который более 20 лет занимается откачкой и вывозом нечистот. Сейчас он руководит бригадой водителей ассенизаторских машин.

Когда Пань предложил использовать ассенизаторские машины вместо свадебных автомобилей, девушка сочла идею оригинальной и согласилась. Против поначалу были родители жениха, однако они смирились после одобрения невесты.

Хотя мы делаем самую грязную и вонючую работу, деньги, которые мы зарабатываем, чисты. И по сравнению с другими профессиями наша отрасль довольно стабильна. Пока люди едят и ходят в туалет, мы будем нужны. Пока существует канализация, мы нужны

Пань Хаонаньжених
Материалы по теме:
Найден огромный «жирберг» длиной 100 метров и весом 100 тонн. Откуда под землей берутся чудовищные сгустки жира?
23 декабря 2025
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Свадьба состоялась 28 марта в провинции Аньхой. Все девять машин тщательно вымыли и украсили красными бумажными цветами.

Две машины принадлежали компании Паня, остальные одолжили у других ассенизаторов. Одну из позаимствованных машин украшала надпись «Коллега из Хэфэя желает Королю нечистот Хаонаню счастливого брака».

Ранее сообщалось, что в Великобритании жених и невеста выставили гостю счет за то, что он съел два куска свадебного торта. Выяснилось, что молодожены просматривали видео с камер наблюдения и следили за поведением гостей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Депутат Рады увидел украинский след в попытке подрыва газопровода в Сербии

    Рыбак нашел на пляже снаряд времен Первой мировой войны

    Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Бывший замглавы Минтранса России покупал серьги Van Cleef и браслет Tiffany

    61-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для журнала

    Россиянин описал трущобы на Филиппинах фразой «жизнь на дне»

    Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

    Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

    В Госдуме раскрыли будущее МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok