Жених приехал на свадьбу на цистерне с нечистотами

В Китае ассенизатор приехал на свадьбу на девяти цистернах с нечистотами

В Китае мужчина приехал на свадьбу в кортеже, состоящем из девяти ассенизаторских цистерн. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

30-летний Пань Хаонань и его невеста Ли Яцин обручились в августе 2025 года. Хотя Пань учился на монтажера, работать ему приходится у отца, который более 20 лет занимается откачкой и вывозом нечистот. Сейчас он руководит бригадой водителей ассенизаторских машин.

Когда Пань предложил использовать ассенизаторские машины вместо свадебных автомобилей, девушка сочла идею оригинальной и согласилась. Против поначалу были родители жениха, однако они смирились после одобрения невесты.

Хотя мы делаем самую грязную и вонючую работу, деньги, которые мы зарабатываем, чисты. И по сравнению с другими профессиями наша отрасль довольно стабильна. Пока люди едят и ходят в туалет, мы будем нужны. Пока существует канализация, мы нужны Пань Хаонань жених

Свадьба состоялась 28 марта в провинции Аньхой. Все девять машин тщательно вымыли и украсили красными бумажными цветами.

Две машины принадлежали компании Паня, остальные одолжили у других ассенизаторов. Одну из позаимствованных машин украшала надпись «Коллега из Хэфэя желает Королю нечистот Хаонаню счастливого брака».

