19-летняя дочь британского магната попала под грузовик и не выжила во Вьетнаме

The Sun: 19-летняя туристка попала в ДТП с грузовиком во Вьетнаме и не выжила

19-летняя туристка из Великобритании отправилась на отдых во Вьетнам, попала в ДТП с грузовиком и не выжила. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 2 апреля дочь британского строительного магната Орла Уэйтс упала с мотоцикла во время поездки по кольцевому маршруту Хазянг-Луп. Ее отбросило на дорогу, после чего в британку врезался грузовик.

Уэйтс экстренно госпитализировали, однако путешественница не оправилась от полученных травм. Родители туристки, Энди и Мик Мак Уэйтс, решили пожертвовать ее органы другим тяжелобольным людям. Печень, две почки и две роговицы Орлы были пересажены пациентам в больнице Вьет Дык. «Знание того, что она продолжает жить в них, приносит нам огромное утешение», — сказала Энди Уэйтс.

