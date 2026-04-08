17:02, 8 апреля 2026

19-летняя дочь британского магната попала под грузовик и не выжила во Вьетнаме

The Sun: 19-летняя туристка попала в ДТП с грузовиком во Вьетнаме и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Zhang Jianhua / Xinhua / ZumaPress.com / Globallookpress.com

19-летняя туристка из Великобритании отправилась на отдых во Вьетнам, попала в ДТП с грузовиком и не выжила. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 2 апреля дочь британского строительного магната Орла Уэйтс упала с мотоцикла во время поездки по кольцевому маршруту Хазянг-Луп. Ее отбросило на дорогу, после чего в британку врезался грузовик.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Отдых на острове Фукуок во Вьетнаме в 2026 году: цены, как добраться, где жить, чем заняться
Отдых на острове Фукуок во Вьетнаме в 2026 году:цены, как добраться, где жить, чем заняться
19 марта 2026

Уэйтс экстренно госпитализировали, однако путешественница не оправилась от полученных травм. Родители туристки, Энди и Мик Мак Уэйтс, решили пожертвовать ее органы другим тяжелобольным людям. Печень, две почки и две роговицы Орлы были пересажены пациентам в больнице Вьет Дык. «Знание того, что она продолжает жить в них, приносит нам огромное утешение», — сказала Энди Уэйтс.

Ранее стала известна судьба пропавших в Таиланде фитнес-модели и владельца ритуальной конторы. Снежана и Иван отдыхали в Таиланде на курорте Пхукет, после чего решили доехать до Бангкока, а оттуда — вылететь во Вьетнам.

