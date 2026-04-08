8 апреля в мире отмечают Международный день нейрохирурга, а также Международный день цыган. В России празднуют День анимации. Кроме того, 8 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 8 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День сотрудников военных комиссариатов

Первые военные комиссариаты появились еще в 1918 году. Их работа была востребована в СССР, да и в современной России нельзя не отметить важность этой службы. Военные комиссары помогают молодым людям подготовиться к службе, организуют призывы в армию и учебные сборы, а также оформляют на военную службу контрактников и призывников. Праздник в честь сотрудников военных комиссариатов был установлен указом президента РФ в 2006 году.

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

День российской анимации

8 апреля 1912 года в России состоялась премьера первого анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей». С тех пор российская анимация активно развивается в технологическом и художественном направлениях. «Машу и медведя», «Смешариков», «Лунтика» и многие другие отечественные мультфильмы знают и любят по всему миру. Чтобы отметить работу мультипликаторов, в 2022 году президент России постановил отмечать День российской анимации ежегодно 8 апреля.

Праздники в мире

Международный день нейрохирурга

8 апреля свой неофициальный праздник отмечает все нейрохирургическое сообщество мира. Дело в том, что 8 апреля 1869 года родился основоположник этой науки — Харви Кушинг. Еще в начале прошлого века он сумел разработать ряд хирургических технологий для операций на головном мозге. За годы карьеры Кушинг провел более двух тысяч операций по удалению опухолей. Сейчас именем Кушинга названа американская ассоциация нейрохирургов.

Фото: Felipe Dana / AP

Международный день цыган

8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс, на котором представители народа признали себя единой нацией, выбрали гимн и флаг. Праздник призван сохранить уникальную культуру цыганского народа и передать наследие будущим поколениям.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 апреля

Праздник куража;

Международный день фэншуй;

День рисования птиц;

День памяти Хатико в Японии;

Национальный день любителей зоопарка в США;

День министерства обороны в Таиланде.

Какой церковный праздник 8 апреля

Собор Архангела Гавриила

На следующий день после Благовещения Богородицы православные верующие празднуют Собор Архангела Гавриила. Согласно церковным писаниям, Архангел Гавриил входит в число бессмертных высших Ангелов, которых Господь создал раньше человечества. Гавриил часто являлся к людям в качестве посланника воли Господа, советчика, провидца. Считается, что именно он принес Деве Марии благую весть о скором рождении Христа.

Изображение: Muzeum Rosyjskie w Leningradzie / Arkady, Warszawa / Wikimedia

День памяти священномученика Иринея, епископа Сирмийского

Епископ Ириней жил в конце III века, был благочестивым христианином и также в вере воспитывал своих детей. В период гонений на христиан Ириней был предан мукам. За его истязаниями наблюдали родные и близкие, которые уговаривали святого покориться язычникам. Однако Ириней был непреклонен. В итоге святого обезглавили, а тело его бросили в реку.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 апреля

День памяти Преподобного Малха Сирийского;

День памяти преподобного Василия Нового.

Приметы на 8 апреля

Если в ночь на 8 апреля заморозки, то весна будет долгой и холодной.

Если идет сильный дождь, то лето будет грибное.

Если на восходе солнца светлое небо, снега этой весной уже не будет.

Если вечером кричит чибис, погода будет ясной.

Кто родился 8 апреля

Российский футболист и Заслуженный мастер спорта России Игорь Акинфеев с начала карьеры выступает за клуб ЦСКА. Также он был капитаном национальной сборной на чемпионате мира 2018 года, по итогам которого был награжден Орденом почета. Кроме того, в числе наград Акинфеева — бронза чемпионата Европы и кубок УЕФА.

Советский и российский художник Никас Сафронов известен психологическими портретами современников и сюрреалистическими полотнами. Имеет звание народного художника РФ, является действительным членом Российской академии художеств.

Кто еще родился 8 апреля