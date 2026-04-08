Артемий Лебедев ответил переживающему из-за «предательства Родины» россиянину-эмигранту

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поддержал своего зрителя, который вернулся в Россию после попытки эмиграции. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он не согласился с мнением, что обратившийся к нему человек предал Родину.
Зритель отправил Лебедеву письмо и рассказал, что в 2022 году он переехал в Южную Корею, однако через год вернулся в Россию. По словам автора письма, он понял, что попытка эмиграции была ошибкой. «До сих пор я чувствую себя предателем. (...) Стыдно, но, надеюсь, Родина простит», — также отметил он.
Лебедев в ответ заявил, что человек имеет право испытывать любые эмоции и передвигаться по миру, не ощущая из-за этого стыд и вину. «Если ты не совершал никаких реально предательских действий, если ты не работал на иностранную разведку, если ты не передавал вооруженным силам другого государства военные секреты, то не может быть никакого предательства Родины», — добавил он.
Блогер также призвал обратившегося к нему россиянина жить дальше и заниматься своим делом.
