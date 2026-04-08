Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:09, 8 апреля 2026Культура

Автор «Ежика в тумане» высказался об «Оскаре» Александра Петрова

Юрий Норштейн: Александр Петров получил «Оскар», поэтому он вне всего
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский и советский мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Сказки сказок» и «Ежика в тумане», высказался о том, кто, на его взгляд, является лучшим в его профессии. Его слова передает KP.RU.

По словам Норштейна, он не очень подробно знаком с современной отечественной анимацией, но может судить о произведениях, которые вышли за последние 30 лет. Недосягаемым для конкурентов он назвал Александра Петрова, который в 2000 году выиграл премию «Оскар» за мультфильм «Старик и море».

«Он вне всего, получил "Оскара". Есть Наташа Чернышова со своей "Снежинкой", с короткими фильмами. Она — явление, очень чувствует, очень хорошее чувство жизни и природы. Фильм Миши Алдашина "Рождество" — его считаю одним из выдающихся», — сообщил он.

В этом году Американская киноакадемия вручила одну из наград проекту, снятому по рассказу Ивана Тургенева. Американская картина «Певцы» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok