Снятый по рассказу Тургенева фильм выиграл «Оскар»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:15, 16 марта 2026

Американская короткометражка «Певцы» по рассказу Тургенева выиграла «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Певцы»

Картина «Певцы» американского оператора и режиссера Сэма А. Дэвиса выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Об этом сообщает Американская киноакадемия на своем официальном сайте.

Короткометражная работа Дэвиса снята по рассказу русского классика Ивана Тургенева. Писатель указан в качестве единственного автора сценария проекта.

Сэм А. Дэвис известен прежде всего в качестве оператора и режиссера монтажа. Он работал на ряде картин ирано-американского режиссера Райки Зехтабчи, которая и сама является лауреатом премии «Оскар» за документалку «Менструация. Конец приговора» 2019 года. Кроме того, Сэм снимал ленту «Младший брат» режиссера Шона Вана, премьера которой состоялась в 2024 году.

Ранее стало известно, что российский режиссер и автор мультфильмов про богатырей Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар». Его проект «Три сестры» был номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok