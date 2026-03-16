Снятый по рассказу Тургенева фильм выиграл «Оскар»

Американская короткометражка «Певцы» по рассказу Тургенева выиграла «Оскар»

Картина «Певцы» американского оператора и режиссера Сэма А. Дэвиса выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Об этом сообщает Американская киноакадемия на своем официальном сайте.

Короткометражная работа Дэвиса снята по рассказу русского классика Ивана Тургенева. Писатель указан в качестве единственного автора сценария проекта.

Сэм А. Дэвис известен прежде всего в качестве оператора и режиссера монтажа. Он работал на ряде картин ирано-американского режиссера Райки Зехтабчи, которая и сама является лауреатом премии «Оскар» за документалку «Менструация. Конец приговора» 2019 года. Кроме того, Сэм снимал ленту «Младший брат» режиссера Шона Вана, премьера которой состоялась в 2024 году.

Ранее стало известно, что российский режиссер и автор мультфильмов про богатырей Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар». Его проект «Три сестры» был номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».