Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

«Ъ»: Фармкомпания «Гиппократ» подала заявление о своем банкротстве из-за долгов

Самарская фармкомпания «Гиппократ» подала в арбитражный суд заявление о своем банкротстве в связи с невозможностью погасить долг в размере 2,29 миллиарда рублей перед межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что компания известна в первую очередь как один из крупнейших нелегальных производителей спирта. Уже в 2023 году Росалкогольрегулирование (позднее переименовано в Росалкогольтабакконтроль) обвинило «Гиппократа» в выпуске спирта без лицензии и через суд добилось изъятия оборудования.

Однако участники рынка утверждают, что еще в январе-сентябре прошлого года компания ввела в оборот 46 тысяч декалитров этилового спирта. По этому показателю производитель вышел на первое место в стране.

В 2018 году «Гиппократ» уже сталкивался с претензиями ФНС, но тогда он погасил задолженность в размере 114 миллионов рублей. По всей видимости, нынешний долг оказался слишком велик. Сумма была доначислена по итогам проверки, проведенной в 2020-2021 годах. Срок исполнения требований истек в августе.

В прошлом году борьба силовиков и регуляторов с нелегальным производством алкоголя привела к существенному сокращению ввода в оборот этилового спирта. В том числе в декабре от лицензии на его выпуск отказался производитель спиртосодержащих лекарств «Флора Кавказа».

Ранее сообщалось, что «Росспиртпром», крупнейший производитель спирта в стране, из-за пересмотра с 1 июля порядка уплаты акциза собирается перевести на работу по предоплате все контракты с покупателями. По оценкам экспертов, изменения неизбежно станут поводом для роста цен на алкоголь.