15:42, 8 апреля 2026

Барщевский захотел дать работу вышедшему из колонии Ефремову

Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Адвокат и художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что хотел бы поработать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я Мишу знаю много лет. Это наш лучший, просто гениальный актер», — пояснил Барщевский. Он добавил, что у артиста «всегда была одна проблема», из-за которой он оказался в трудной ситуации.

По словам худрука, он слышал о первом спектакле Ефремова после его выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, однако сам еще не оценил постановку. Барщевский признался, что один из актеров «Без свидетелей», где задействован Ефремов, порекомендовал ему не смотреть спектакль.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина примет участие в театральной постановке Михаила Барщевского. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.

    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    «Праща Давида» раскрыла истощение ПВО Израиля

    Все новости
