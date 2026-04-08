Барщевский захотел дать работу вышедшему из колонии Ефремову

Михаил Барщевский назвал Михаила Ефремова гениальным актером

Адвокат и художественный руководитель театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что хотел бы поработать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я Мишу знаю много лет. Это наш лучший, просто гениальный актер», — пояснил Барщевский. Он добавил, что у артиста «всегда была одна проблема», из-за которой он оказался в трудной ситуации.

По словам худрука, он слышал о первом спектакле Ефремова после его выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, однако сам еще не оценил постановку. Барщевский признался, что один из актеров «Без свидетелей», где задействован Ефремов, порекомендовал ему не смотреть спектакль.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина примет участие в театральной постановке Михаила Барщевского. На сайте театра «Неформат» говорится, что в сюжете будут две линии — медиамагната, уверенного, что все продается и покупается, и судьи, привыкшей рассчитывать только на себя и держать все под контролем.