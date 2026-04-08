20:40, 8 апреля 2026

Белый дом раскрыл детали сделки с Ираном

Левитт: Иран предложил США более разумный план перемирия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США отклонили первоначальные условия Ирана о сделке, после чего Тегеран предложил более разумный и сокращенный план. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляцию брифинга проводит официальный YouTube-канал американской администрации.

«Предложение Тегерана из 10 пунктов было в корне несерьезным, неприемлемым и полностью отвергнутым. Затем Иран выдвинул более разумный и сжатый план, который, по мнению Белого дома, был реализуемым», — отметила она.

Левитт добавила, что красные линии президента США Дональда Трампа, а именно прекращение иранского проекта по обогащению урана, «не изменились».

Также представитель Белого дома подчеркнула, что Ливан не является частью сделки с Ираном. По ее словам, Исламская Республика также «больше не может распространять оружие среди своих прокси» на Ближнем Востоке.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником дипломатии в урегулировании военных конфликтов.

