Белый дом раскрыл детали сделки с Ираном

Левитт: Иран предложил США более разумный план перемирия

США отклонили первоначальные условия Ирана о сделке, после чего Тегеран предложил более разумный и сокращенный план. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляцию брифинга проводит официальный YouTube-канал американской администрации.

«Предложение Тегерана из 10 пунктов было в корне несерьезным, неприемлемым и полностью отвергнутым. Затем Иран выдвинул более разумный и сжатый план, который, по мнению Белого дома, был реализуемым», — отметила она.

Левитт добавила, что красные линии президента США Дональда Трампа, а именно прекращение иранского проекта по обогащению урана, «не изменились».

Также представитель Белого дома подчеркнула, что Ливан не является частью сделки с Ираном. По ее словам, Исламская Республика также «больше не может распространять оружие среди своих прокси» на Ближнем Востоке.

