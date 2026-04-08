14:22, 8 апреля 2026

Россиянам назвали напиток для защиты от цирроза и рака печени

Врач Кривченков заявил, что напиток из цикория защищает печень от цирроза и рака
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ahanov Michael / Shutterstock / Fotodom  

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков назвали способ защититься от цирроза и рака печени. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», они посоветовали включить в рацион цикорий.

Агапкин рассказал, что одним из самых распространенных заболеваний печени является жировой гепатоз. По его словам, обычно с недугом сталкиваются люди, употребляющие высококалорийные продукты. Если человек не будет лечить эту болезнь, то у него может возникнуть цирроз и даже рак печени, предупредил врач.

Снизить риск развития жирового гепатоза поможет напиток из цикория, заявил Кривченков. Диетолог объяснил, что в растении содержится инулин, который уменьшает воспаление в печени и улучшает пищеварение. Кроме того, это вещество помогает контролировать уровень сахара и снижает уровень «плохого» холестерина в крови, добавил врач.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл самую частую причину, по которой людям пересаживают печень. Он заявил, что к этому приводит прием популярного препарата.

