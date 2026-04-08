Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 8 апреля 2026Экономика

Дача Пугачевой в Подмосковье вновь подорожала

KP.RU: Внук Пугачевой поднял цену на дачу своей бабушки в Малых Бережках
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Подмосковная дача певицы Аллы Пугачевой снова подорожала — ее внук, Никита Пресняков, поднял на нее цену. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идет о недвижимости площадью 760 квадратных метров с участком размером 80 соток в поселке Малые Бережки на берегу реки Истры. Объект расположен в 53 километрах от МКАД. Пугачева приобрела его в 1999 году, снесла старый дом и построила особняк в своем вкусе. В 2014-м она переписала дачу на внука.

Известно, что летом 2025 года лот продавался за 130 миллионов рублей. Зимой 2026-го Пресняков снизил стоимость до 117 миллионов рублей. Недавно, после нескольких лет безуспешных попыток найти покупателя, он решил поднять цену до 118,9 миллиона рублей. Журналисты предполагают, что это связано с финансовыми проблемами у Никиты, который по этой причине намерен продать жилье по более высокой цене.

Ранее стало известно, что Пугачева захотела избавиться от своей единственной квартиры в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok