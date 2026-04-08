13:26, 8 апреля 2026

Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вдове бойца СВО отказали в положенной выплате, даже не став принимать документы. О вопиющем случае рассказал «Царьграду» кавалер ордена Мужества, депутат Воронежской областной думы и бывший начальник отдела департамента специальных операций МВД ДНР Денис Рубащенко.

«Например, супруга погибшего бойца. Ей каким-то образом отказывают в выплатах. И я ее просто беру за руку и веду по тем министерствам и ведомствам, которым положено ей оказать эту помощь. И в моем присутствии эта помощь начинает происходить, прямо на глазах творится чудо. А так она может месяцами ждать», — поделился он.

Рубащенко подробнее рассказал об одном из таких случаев. Вдове бойца СВО фактически отказали в выплате, но в следующий раз она пришла не одна, и лишь тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Мобилизованного из ДНР не стало в апреле 2022 года. Ее супруг получил повестку, его мобилизовали, а перед этим он отправил жену в Воронеж. У женщины не принимали документы на полагающиеся ей страховые выплаты. Все это продолжалось, пока не вмешался депутат.

«Пришел человек, который может повлиять на дальнейшую карьеру. И сотрудница меняется в лице и начинает оформлять документы полагающимся образом. Я вовлечен в эти все процессы, отсюда и ситуация меняется», — прокомментировал собеседник канала.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области мать, бросившая сына в младенчестве, который впоследствии ушел на специальную военную операцию и там получил смертельное ранение, решила забрать причитающиеся ему миллионные выплаты. Россиянка претендует на деньги наравне с вдовой военного и дедушкой, который его воспитал.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Все новости
