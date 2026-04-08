Долина высказалась о скандале с квартирой фразой «я всех простила»

Лариса Долина заявила, что живет с чистой совестью после скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Ее слова передает KP.RU.

Певица назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в ее жизни. По словам Долиной, справиться с ситуацией ей помогает работа. Артистка выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».

Скандал с квартирой Долина назвала испытанием, которое ей послал Господь. «Я все поняла, перевернула эту страницу, живу дальше с чистого листа. Я никому ничего не сделала плохого и всех простила», — заявила исполнительница.

Ранее Долина, которая сыграет адвоката в новом спектакле театра «Неформат» Михаила Барщевского под названием «Мечты Фемиды», рассказала о сделках с совестью, сравнивая себя со своей героиней. По словам певицы, она всегда договаривалась с совестью и всегда жила по ней.