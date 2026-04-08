Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 8 апреля 2026

Дрю Бэрримор объяснила страх носить обтягивающую одежду на публике

Актриса Дрю Бэрримор не может носить обтягивающую одежду из-за кесарева сечения
Мария Винар

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса Дрю Бэрримор объяснила страх носить обтягивающую одежду на публике. Признаниями она поделилась в собственном шоу The Drew Barrymore Show.

51-летняя знаменитость пригласила на съемки мать четверых детей Дон Бенвуд и помогла ей преобразиться в рамках своей программы. Под руководством стилистов женщина примерила облегающую одежду, которую не могла раньше носить из-за родов.

Бэрримор, в свою очередь, поддержала героиню. «Я вас прекрасно понимаю. Правда понимаю. У меня было два кесаревых сечения, и там у меня все настолько плохо, что не могу носить многие виды брюк. На днях я гуляла в короткой рубашке и не могла застегнуть куртку. И вот я шла и думала: не хочу, чтобы кто-нибудь это увидел» — посетовала актриса со слезами на глазах.

В январе Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности и фигуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok