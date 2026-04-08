Актриса Дрю Бэрримор не может носить обтягивающую одежду из-за кесарева сечения

Американская актриса Дрю Бэрримор объяснила страх носить обтягивающую одежду на публике. Признаниями она поделилась в собственном шоу The Drew Barrymore Show.

51-летняя знаменитость пригласила на съемки мать четверых детей Дон Бенвуд и помогла ей преобразиться в рамках своей программы. Под руководством стилистов женщина примерила облегающую одежду, которую не могла раньше носить из-за родов.

Бэрримор, в свою очередь, поддержала героиню. «Я вас прекрасно понимаю. Правда понимаю. У меня было два кесаревых сечения, и там у меня все настолько плохо, что не могу носить многие виды брюк. На днях я гуляла в короткой рубашке и не могла застегнуть куртку. И вот я шла и думала: не хочу, чтобы кто-нибудь это увидел» — посетовала актриса со слезами на глазах.

В январе Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности и фигуры.