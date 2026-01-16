Реклама

Дрю Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности

Актриса Дрю Бэрримор рассказала о травле в начале карьеры из-за фигуры
Мария Винар

Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности и фигуры. Воспоминаниями она поделилась в собственном шоу The Drew Barrymore Show.

Знаменитость призналась, что в начале карьеры многие люди начали обращать внимание на то, как она выглядит. «Эта фотография просто разбивает мне сердце. Мне было 10 лет, и все вокруг говорили мне: "Ты выглядишь не так, как в фильме "Инопланетянин". Ты слишком полная. Ты недостаточно блондинка. Ты недостаточно взрослая. Ты слишком молодая. Ты невысокая"», — посетовала Бэрримор.

По ее словам, она очень счастлива, что пережила этот нелегкий период в своей жизни. «Я не знаю, кем я должна была быть для других людей. В 10 лет ты не знаешь себя», — подчеркнула звезда.

В декабре прошлого года Дрю Бэрримор высказалась о старении фразой «это привилегия».

