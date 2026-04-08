18:37, 8 апреля 2026

Эрдоган обратился с призывом к Трампу

Эрдоган призвал Трампа не допустить срыва перемирия вокруг Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости сохранить двухнедельное перемирие между США и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Появившееся окно возможностей необходимо максимально использовать для заключения прочного мирного соглашения», — отметил Эрдоган. Он подчеркнул, что предшествующие 40 дней были крайне сложными для всего мира.

Турецкий лидер также заявил, что Анкара продолжит оказывать активную поддержку усилиям по урегулированию конфликта совместно с Пакистаном и другими странами.

Ранее Эрдоган заявил, что ситуация вокруг Ирана зашла в геостратегический тупик. При этом турецкий лидер подчеркнул, что все международное сообщество должно активизировать усилия для завершения конфликта на Ближнем Востоке.

