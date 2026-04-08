Сирия открыла воздушное пространство и международный аэропорт

Еще одна страна Ближнего Востока открыла воздушное пространство вслед за Ираком — речь идет о Сирии. Об этом сообщает государственное агентство SANA (Syrian Arab News Agency) со ссылкой на командира главного управления гражданской авиацией и воздушным транспортом государства Омара Хосари.

Он объявил об открытии всех ранее закрытых воздушных коридоров, воздушного пространства Сирии и международного аэропорта Дамаска. По его словам, прибытие и отправление рейсов будут выполняться в соответствии с утвержденным расписанием и международными стандартами безопасности.

Ранее в этот день об открытии неба объявил Ирак. Все воздушные гавани страны возобновят работу с 8 апреля.