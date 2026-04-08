17:17, 8 апреля 2026Экономика

Российских ученых попросили ускориться с инновациями

Премьер Мишустин попросил РАН нарастить темпы внедрения открытий в производство
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Темпы внедрение в производство фундаментальных исследований, которые проводятся Российской академией наук (РАН), следует наращивать, чтобы инновации быстрее находили применение в отечественной промышленности. Об этом на встрече с главой РАН Геннадием Красниковым заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу достижения страной технологического и промышленного лидерства и утвердил соответствующие национальные проекты, а роль отечественных ученых в этом вопросе особенно высока.

Мишустин подчеркнул, что у страны есть все необходимые знания и компетенции для собственной технологической и промышленной базы по нужным направлениям. И теперь от ученых нужны открытия и достижения «практически во всех сферах», чтобы далее заняться их коммерциализацией и масштабированием.

Красников, в свою очередь, рассказал, что с 2022 года РАН перестал выбирать темы, на которые стоит обратить внимание, и теперь «фундаментальные исследования идут широким фронтом». Также академия начала вести мониторинг внедрения предложений, связанных с технологическим лидерством.

Ранее Красников признавал, что российские компании сильно отстают от западных и азиатских в области микроэлектроники, а господдержка пока не привела к ощутимым результатам по этому направлению. Он пообещал, что сокращение разрыва начнется ближе к 2030 году.

