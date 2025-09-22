Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 22 сентября 2025Экономика

В России признали значительное отставание от Запада в одной сфере

Глава РАН Красников: Россия существенно отстает от Запада в микроэлектронике
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В настоящее время российские компании существенно отстают от западных и азиатских в области микроэлектроники. Этот факт признал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, его слова приводит ТАСС.

Господдержка пока не привела к ощутимым результатам в этой сфере. Значительное отставание России от ведущих стран-производителей в данной отрасли сохраняется. Выправить ситуацию не удастся в краткосрочной перспективе, полагает Красников. «Если говорить о том, когда мы начнем уже существенное сокращение отставания, то это ближе к 2030 году», — резюмировал глава РАН.

Материалы по теме:
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды. Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды.Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
15 июля 2025

В качестве главных причин заметного отставания России в области микроэлектроники Красников назвал негативный эффект от масштабных западных санкций, введенных в связи с началом боевых действий на Украине, а также недостаточный объем внутренних инвестиций в развитие отрасли. В этом плане Россия сильно не дотягивает до передовых стран. На ситуацию также повлияла своеобразная госполитика. «У нас долгие годы была такая философия, что мы все купим — зачем вкладывать, когда можно покупать лучшие технические решения», — констатировал Красников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предостерег отечественные компании от слепого копирования западных технологий. Подобная стратегия, отметил он, не поможет быстро сократить технологическое отставание России от ведущих стран-производителей. К этому нужно подходить осторожно, необходимы «неординарные решения, которые помогут срезать углы», заключил глава правительства. Впрочем, о каких именно решениях шла речь, Мишустин уточнять не стал.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости