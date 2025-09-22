В России признали значительное отставание от Запада в одной сфере

Глава РАН Красников: Россия существенно отстает от Запада в микроэлектронике

В настоящее время российские компании существенно отстают от западных и азиатских в области микроэлектроники. Этот факт признал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, его слова приводит ТАСС.

Господдержка пока не привела к ощутимым результатам в этой сфере. Значительное отставание России от ведущих стран-производителей в данной отрасли сохраняется. Выправить ситуацию не удастся в краткосрочной перспективе, полагает Красников. «Если говорить о том, когда мы начнем уже существенное сокращение отставания, то это ближе к 2030 году», — резюмировал глава РАН.

В качестве главных причин заметного отставания России в области микроэлектроники Красников назвал негативный эффект от масштабных западных санкций, введенных в связи с началом боевых действий на Украине, а также недостаточный объем внутренних инвестиций в развитие отрасли. В этом плане Россия сильно не дотягивает до передовых стран. На ситуацию также повлияла своеобразная госполитика. «У нас долгие годы была такая философия, что мы все купим — зачем вкладывать, когда можно покупать лучшие технические решения», — констатировал Красников.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предостерег отечественные компании от слепого копирования западных технологий. Подобная стратегия, отметил он, не поможет быстро сократить технологическое отставание России от ведущих стран-производителей. К этому нужно подходить осторожно, необходимы «неординарные решения, которые помогут срезать углы», заключил глава правительства. Впрочем, о каких именно решениях шла речь, Мишустин уточнять не стал.