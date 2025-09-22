Экономика
14:51, 22 сентября 2025Экономика

Мишустин предостерег российские компании от слепого копирования технологий

Мишустин: РФ не догонит лидеров в электронике при помощи копирования технологий
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Отставание России от ведущих стран — производителей электроники в долгосрочной перспективе сохранится, если отечественные компании продолжат слепо копировать западные технологии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Масштабные санкции, введенные странами «Большой семерки» (G7) после начала боевых действий на Украине, в значительной степени затруднили доступ отечественных компаний к западным разработкам, отметил глава правительства. К настоящему времени проблему зависимости от зарубежных технологий решить не удалось, посетовал Мишустин. «Зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется», — констатировал он.

В сложившихся реалиях России крайне важно добиться технологического суверенитета, добавил Мишустин. Однако к этому нужно подходить осторожно — бездумное копирование западных разработок в области микроэлектроники не поможет. Необходимы «неординарные решения, которые помогут срезать углы». «Если же все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам вряд ли удастся их быстро догнать», — резюмировал Мишустин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о резком ухудшении финансового положения одного из крупнейших производителей электроники в России — IT-холдинга Fplus. Отмечалось, что компания в последнее время перестала отдавать долги кредиторам. Число желающих обратиться в суд с заявлением о банкротстве ее структур в связи с этим выросло. Среди потенциальных истцов назывались Совкомбанк, а также финансовые организации «Санкт-Петербург» и ББР. Представители IT-холдинга, в свою очередь, отказались сообщить общую сумму задолженности и не стали раскрывать план дальнейших действий.

Одним из выходов из кризисного положения для российских электронщиков первый вице-премьер РФ Денис Мантуров видит возможность компенсировать им часть вложенных средств в перспективные разработки. Власти, отметил он, рассматривают вариант с возвратом отечественным производителям разницы себестоимости с импортными аналогами. Такая мера, по словам Мантурова, позволит формировать прибыль для мотивации частных компаний.

