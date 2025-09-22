Экономика
14:07, 22 сентября 2025Экономика

Мантуров рассказал о помощи российским производителям электроники

Производителям электроники вернут разницу себестоимости с импортными аналогами
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Власти планируют на начальных этапах компенсировать разницу себестоимости отечественных электронных компонентов и цены импортного аналога. О помощи производителям рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.

По словам зампреда главы правительства, такие шаги в том числе позволят формировать прибыль для мотивации частных компаний. Он отметил, что, поскольку отечественные компоненты могут стоить значительно дороже зарубежных, которые производятся серийно, для формирования первоначального заказа потребуется драйвер.

«Наша государственная политика в области радио- и микроэлектроники — она долгосрочная», — подчеркнул Мантуров, пообещав, что в России продолжат поддерживать это направление.

По итогам 2023 года суммарные объемы производства российской электроники выросли в 1,6 раза в сравнении с показателем 2020-го и достигли уровня в 2,63 триллиона рублей в денежном выражении. При этом в текущем году СМИ писали о сокращении финансирования госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В то же время отечественные производители ноутбуков призывают Минпромторг ввести ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок.

