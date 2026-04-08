16:52, 8 апреля 2026

Фермерам из Африки решили раздать земли под Владимиром

Африканерам-переселенцам выделят 500 гектаров земли во Владимирской области
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: lara-sh / Shutterstock / Fotodom

Фермерам из Африки собираются выделить 500 гектаров земли в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В переговорах участвовал отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск и губернатор региона Александр Авдеев. Земли выделят около деревни Крутово в лизинг с последующим выкупом.

На встрече также был обсужден вопрос последующей выдачи гражданства фермерам, которые будут заниматься разведением крупного рогатого скота. Отмечается, что благодаря переселенцам власти области хотят улучшить образ фермера, чтобы привлечь молодых людей заниматься сельским хозяйством.

Африканеры являются потомками европейских колонистов, которые проживают в Южной Африке.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил улучшить демографическую ситуацию в России за счет приглашения в страну граждан стран Европы и США, которые в настоящее время фактически «живут в аду».

