Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

Австралийский телеведущий Грант Деньер попал в больницу после ДТП

Теле- и радиоведущий Грант Деньер попал в больницу после жуткого ДТП, которое произошло во время самой популярной в Австралии автогонки Bathurst 1000. Об этом сообщает портал News.com.au.

Во время гонки Деньер, управляя Chevrolet Camaro, попытался обогнать соперника на Volkswagen, в результате чего их машины столкнулись. Затем автомобиль противника врезался в стоящую на краю дороги Mazda, а транспорт ведущего наехал на бетонное ограждение.

Деньера госпитализировали с травмой плеча, а водителя Volkswagen — с травмами ребер и ноги. Позднее в Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеведущий сообщил, что с ним все хорошо.

