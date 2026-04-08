21:46, 8 апреля 2026Мир

Иран обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

Марина Совина (ночной редактор)

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицание права Тегерана обогащать уран.

Галибаф напомнил, что президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов «работоспособной основной для переговоров», однако уже нарушены три его пункта.

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

