Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:11, 8 апреля 2026Наука и техника

Космонавт рассказал о рабочем дне на МКС

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экипаж Международной космической станции (МКС) тратит почти половину рабочего дня на обслуживание систем станции. О распорядке дня на орбите рассказал космонавт Олег Платонов, слова которого приводит KP.RU.

«40-50 процентов времени уходит на обслуживание станции — МКС уже не молодая. И еще половина — на научные эксперименты. Я выполнял около 30 экспериментов в полете», — сказал он.

Экипаж станции изучает космические лучи, поведение материалов и живых организмов. Также около двух часов в день занимает физическая подготовка. Космонавты просыпаются в 6:30, а рабочий день длится 8,5 часа с перерывом на обед. Платонов добавил, что в отдельных случаях распорядок могут менять из-за прибытия кораблей или выходов в открытый космос. При этом у экипажа МКС остается время для видеосвязи с семьей и отдыха.

Материалы по теме:
«Гигантская сигара устремилась ввысь» Герман Титов мог стать первым космонавтом в истории. Почему его имя осталось в тени?
«Гигантская сигара устремилась ввысь»Герман Титов мог стать первым космонавтом в истории. Почему его имя осталось в тени?
20 сентября 2025
«Наш полет — готовый сюжет для фантастики» Советские космонавты выполнили уникальную миссию. Почему ее никто не смог повторить?
«Наш полет — готовый сюжет для фантастики»Советские космонавты выполнили уникальную миссию. Почему ее никто не смог повторить?
29 марта 2026

В марте исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко сообщил, что всех участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть российских заключенных сбежали из поезда

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Мужчина попал под суд и потребовал более строгого наказания

    Мария Погребняк похвасталась роскошным образом на родительское собрание

    Журова оценила влияние Латвии на МОК в вопросе недопуска россиян

    В России объяснили решение Трампа о перемирии на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok