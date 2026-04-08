Космонавт рассказал о рабочем дне на МКС

Платонов: До 50 процентов рабочего дня на МКС уходит на обслуживание станции

Экипаж Международной космической станции (МКС) тратит почти половину рабочего дня на обслуживание систем станции. О распорядке дня на орбите рассказал космонавт Олег Платонов, слова которого приводит KP.RU.

«40-50 процентов времени уходит на обслуживание станции — МКС уже не молодая. И еще половина — на научные эксперименты. Я выполнял около 30 экспериментов в полете», — сказал он.

Экипаж станции изучает космические лучи, поведение материалов и живых организмов. Также около двух часов в день занимает физическая подготовка. Космонавты просыпаются в 6:30, а рабочий день длится 8,5 часа с перерывом на обед. Платонов добавил, что в отдельных случаях распорядок могут менять из-за прибытия кораблей или выходов в открытый космос. При этом у экипажа МКС остается время для видеосвязи с семьей и отдыха.

В марте исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко сообщил, что всех участников отряда космонавтов «Роскосмоса» готовят к полету на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).