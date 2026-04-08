13:31, 8 апреля 2026Экономика

Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

Курс доллара на Forex опустился ниже 78 рублей впервые с 5 марта
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара на рынке Forex опустился ниже 78 рублей впервые с 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме котировки американской валюты достигали отметки в 77,97 рубля. К 13:20 по московскому времени курс доллара поднялся примерно до 78,08 рубля. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 0,31 процента.

Ряд экспертов называет нынешний курс российской валюты излишне крепким. Такого мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. При текущих котировках доллара отечественные экспортеры, пояснял он, недополучают часть выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений.

Более оптимальным вариантом руководитель финансовой организации счел коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, отмечал Костин, кризисные отрасли могли бы претендовать на дополнительную господдержку, а стремительно растущий дефицит бюджета начал бы постепенно сокращаться на фоне увеличения поступлений с продаж энергоресурсов. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка способствует лишь дополнительному укреплению рубля, посетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

