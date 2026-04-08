Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:19, 8 апреля 2026Культура

Лариса Рубальская получила звание

Президент Путин присвоил поэту Ларисе Рубальской звание народной артистки России
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении поэту Ларисе Рубальской звания народной артистки России. Соответствующий документ появился на сайте опубликования правовых актов.

Глава государства в своем указе о присвоении почетного звания отметил многолетнюю плодотворную деятельность Рубальской.

80-летняя Лариса Алексеевна известна в качестве автора многих российских хитов. Среди написанных ею хитов — «Угонщица», «Свет в твоем окне», «Напрасные слова» и многие другие песни.

Ранее Лариса Рубальская рассказала о желании стать заслуженной артисткой России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Описан ход боев у российского приграничья

    Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok