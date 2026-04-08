Лариса Рубальская получила звание

Президент Путин присвоил поэту Ларисе Рубальской звание народной артистки России

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении поэту Ларисе Рубальской звания народной артистки России. Соответствующий документ появился на сайте опубликования правовых актов.

Глава государства в своем указе о присвоении почетного звания отметил многолетнюю плодотворную деятельность Рубальской.

80-летняя Лариса Алексеевна известна в качестве автора многих российских хитов. Среди написанных ею хитов — «Угонщица», «Свет в твоем окне», «Напрасные слова» и многие другие песни.

Ранее Лариса Рубальская рассказала о желании стать заслуженной артисткой России.