Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ у Колодезного

Вооруженные силы (ВС) России почти на шесть километров вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Колодезного в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши военнослужащие расширили зону контроля и продвинулись на участке Ольховатка - Колодезное. (…) Вклинивание в глубину обороны противника приближается к 5,5 километра, но следует продвигаться дальше», — подчеркнул Марочко.

Ранее стало известно, что украинцев под видом эвакуации в Харьковской области начали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для Вооруженных сил Украины.