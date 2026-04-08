Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 8 апреля 2026Экономика

Миллионам европейцев предсказали разорительное подорожание электричества

ETUC: Жителям Европы придется платить за электричество на 2 тысячи евро больше
Кирилл Луцюк

Фото: Wirestock / Freepik

Ближневосточный конфликт нанесет серьезный удар по экономическому благополучию миллионов жителей Европейского союза. Об этом предупредила Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC), прогноз которой процитировал портал Euractiv.

Конфедерация полагает, что в 2026 году средний счет за электроэнергию для домохозяйств в Евросоюзе вырастет с 3792 до 5688 евро. Это будет эквивалентно более 12 процентам от общих расходов домохозяйств.

Как подчеркнули в ETUC, неспособность властей ЕС решить проблемы зависимости континента от крайне нестабильных поставок ископаемых видов топлива оборачивается разрушительными последствиями для европейских трудящихся и их семей. По словам генерального секретаря конфедерации Эстер Линч, высокие цены на энергоносители еще до нынешнего конфликта «разрушали производственную базу Европы» и «ввергали миллионы трудящихся в нищету».

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что властям стран Евросоюза необходимо уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok