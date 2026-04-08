Миллионам европейцев предсказали разорительное подорожание электричества

ETUC: Жителям Европы придется платить за электричество на 2 тысячи евро больше

Ближневосточный конфликт нанесет серьезный удар по экономическому благополучию миллионов жителей Европейского союза. Об этом предупредила Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC), прогноз которой процитировал портал Euractiv.

Конфедерация полагает, что в 2026 году средний счет за электроэнергию для домохозяйств в Евросоюзе вырастет с 3792 до 5688 евро. Это будет эквивалентно более 12 процентам от общих расходов домохозяйств.

Как подчеркнули в ETUC, неспособность властей ЕС решить проблемы зависимости континента от крайне нестабильных поставок ископаемых видов топлива оборачивается разрушительными последствиями для европейских трудящихся и их семей. По словам генерального секретаря конфедерации Эстер Линч, высокие цены на энергоносители еще до нынешнего конфликта «разрушали производственную базу Европы» и «ввергали миллионы трудящихся в нищету».

Ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что властям стран Евросоюза необходимо уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране.