19:48, 8 апреля 2026

Мощный пожар возле железной дороги в столице российского региона попал на видео

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный пожар возле железной дороги в Уфе сняли на видео. Ролик с места ЧП опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

Все произошло возле станции «Городской дворец культуры». На кадрах видно горящее строение. Пламя вместе с черным дымом поднимается вверх. На самой железнодорожной станции можно заметить очевидцев.

Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Московской области загорелся цех стекольного завода. В МЧС отметили, что сотрудники производства сами покинули здание до того, как туда прибыли экстренные службы.

