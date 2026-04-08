14:54, 8 апреля 2026Из жизни

Мужчина попал под суд и потребовал более строгого наказания

В США преступник потребовал в суде увеличить срок тюремного заключения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mark Lyons / Getty Images

В США обвиняемый во время оглашения приговора в суде неожиданно попросил судью увеличить срок тюремного заключения, а не смягчить его. Об этом сообщает InformNNY.com.

Случай произошел в штате Огайо. 27-летний Кеннет Ньютон признал себя виновным в нападении на двух сотрудников полиции округа Махонинг, которых он укусил при транспортировке в лифте. Прокуроры предлагали приговорить мужчину к одному году тюрьмы, но он потребовал для себя полтора года. Судья Р. Скотт Кричбаум, проработавший на своей должности более 30 лет, признался, что никогда раньше не сталкивался с такой просьбой. Он даже поинтересовался у Ньютона, не первоапрельская ли это шутка.

Позже выяснилось, что более строгого наказания преступник захотел, чтобы успеть пройти дополнительные профессиональные и консультационные программы в тюрьме. Судья удовлетворил просьбу и назначил ему 18 месяцев лишения свободы. Этот срок будет отбываться последовательно с предыдущим приговором — от двух до трех лет — за нападение на мужчину. Таким образом, общее время заключения для Ньютона может составить до четырех с половиной лет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи. Он сел за руль припаркованной машины, будучи полностью обнаженным. В этот момент два медика находились в салоне и оказывали помощь пациенту.

