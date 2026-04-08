14:30, 8 апреля 2026

На Украине не осталось мест для захоронения бойцов ВСУ

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

На территории Украины практически не осталось свободных участков на кладбищах для захоронения погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналист Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Die Welt.

Корреспондент отметил, что положение на Украине стало критическим, а ВСУ ежедневно несут большие потери. Шварцкопф подчеркнул, что масштабы потерь невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне», — рассказал он.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что условий для изменения хода конфликта между Россией или Украиной не наблюдается. Он отметил, что внимание Вооруженных сил России сосредоточено на Донбассе, однако при благоприятных условиях наступление будет расширено на территорию Запорожской области и на север Украины, где формируется буферная зона.

